Михаил Кокляев провёл разминку для гостей выставки «Россия» в рамках «Марафона зарядок»
- РИА Новости
«Цель сегодняшнего мероприятия — объединение вокруг правильной идеи. А ещё очень важно привлечь молодёжь к занятиям спортом. Я чувствую эту волну энергии, которая исходит от каждого», — сказал Кокляев.
«Марафон зарядок» начался на выставке 20 апреля с рекордной по числу участников разминки под руководством олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. Тогда упражнения одновременно повторяли 5773 гостя.
Массовые зарядки будут проходить на Главной уличной сцене каждую субботу в 11:00.
Главным партнёром в проведении спортивной программы выставки «Россия» является общественное движение «Здоровое Отечество».
Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» побывали 11 млн гостей.