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Михаил Кокляев провёл разминку для гостей выставки «Россия» в рамках «Марафона зарядок»

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Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге Михаил Кокляев провёл разминку для гостей выставки-форума «Россия». Он показал упражнения, которые не только полезны, но и безопасны для не подготовленного к спорту человека.
Михаил Кокляев провёл разминку для гостей выставки «Россия» в рамках «Марафона зарядок»
  • РИА Новости

«Цель сегодняшнего мероприятия — объединение вокруг правильной идеи. А ещё очень важно привлечь молодёжь к занятиям спортом. Я чувствую эту волну энергии, которая исходит от каждого», — сказал Кокляев.

«Марафон зарядок» начался на выставке 20 апреля с рекордной по числу участников разминки под руководством олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. Тогда упражнения одновременно повторяли 5773 гостя.

Массовые зарядки будут проходить на Главной уличной сцене каждую субботу в 11:00.

Главным партнёром в проведении спортивной программы выставки «Россия» является общественное движение «Здоровое Отечество».

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» побывали 11 млн гостей.

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