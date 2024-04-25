На выставке «Россия» побывали 11 млн гостей

Выставка-форум «Россия» приняла 11 млн гостей. Юбилейным посетителем стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала вместе с мужем и двумя дочерьми.

Семья Лутовой получила подарки от дирекции выставки «Россия» и администрации Томской области.

«Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру», — заявила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Со своей стороны, губернатор Владимир Мазур отметил, что Томск — официальная студенческая столица России, город дышит наукой, культурой и сибирской стариной.

«Томск воспитал немало выдающихся, талантливых людей, один из которых — выпускник Томского учительского института, автор сказки «Волшебник Изумрудного города» Александр Волков», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что генеральный директор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова рассказала о планах на летний период.