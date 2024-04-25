RT в Telegram
Подпишись

На выставке «Россия» побывали 11 млн гостей

Короткая ссылка
Выставка-форум «Россия» приняла 11 млн гостей. Юбилейным посетителем стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала вместе с мужем и двумя дочерьми.
На выставке «Россия» побывали 11 млн гостей
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Семья Лутовой получила подарки от дирекции выставки «Россия» и администрации Томской области.

«Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру», — заявила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Со своей стороны, губернатор Владимир Мазур отметил, что Томск — официальная студенческая столица России, город дышит наукой, культурой и сибирской стариной.

«Томск воспитал немало выдающихся, талантливых людей, один из которых — выпускник Томского учительского института, автор сказки «Волшебник Изумрудного города» Александр Волков», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что генеральный директор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова рассказала о планах на летний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить