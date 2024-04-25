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Гендиректор выставки «Россия» рассказала о планах на летний период

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Генеральный директор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова рассказала о планах на летний период.
Гендиректор выставки «Россия» рассказала о планах на летний период
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Регионы, ведомства, корпорации рассказывают о том, чем они гордятся... На нашей выставке только то, что реально существует в стране, мы показываем всё, что уже есть», — заявила она.

По её словам, занятия на выставке найдутся для посетителей любого возраста.

«Очень много разговариваем с посетителем, чтобы слышать, понять, чувствовать. По сухим цифрам: 98% посетителей, выходя с выставки, испытывают чувство гордости, 97% — чувство радости. Около 80% — желание начать путешествовать активнее по всей стране», — сообщила Виртуозова.

Новый сезон выставки посвятят будущему.

«12 мая мы устраиваем огромный праздник. Более 100 свадеб со всей страны. Молодожёны приедут к нам. Будет бракосочетание на выставке «Россия». Невероятно, сказочно красивый праздник, посвящённый семье», — сказала гендиректор.

Фестиваль цветов запланирован на 21 мая. Каждый из 89 регионов оформит клумбу в своих традициях.

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