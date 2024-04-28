NYP: помощники Байдена планировали отстранить пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер
Об этом пишет New York Post.
По данным таблоида, высокопоставленные советники Байдена подключили для этого людей со стороны.
При этом отмечается, что глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс и жена личного адвоката Байдена Боба Бауэра Анита Данн знали о происходящем и пытались найти для Карин «изящный выход» во избежание перспективы увольнения против её воли.
Однако к декабрю, как говорится в публикации, Данн признала, что нынешний пресс-секретарь «надёжно закрепилась» на своей должности.
Ранее ЦРУ уволило сотрудницу после жалобы на сексуальные домогательства на работе.