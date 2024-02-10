ЦРУ уволило сотрудницу после жалобы на сексуальные домогательства на работе

В ЦРУ уволили сотрудницу, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны коллеги.

«ЦРУ уволило сотрудницу, которая сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам коллеги… и которая обвинила ЦРУ в попытке отговорить её от подачи заявления о возбуждении уголовного дела», — сообщает телеканал NBC.

Адвокат женщины назвал увольнение незаконной попыткой отомстить подзащитной за нанесённый ущерб репутации разведуправления и привлечение излишнего внимания.

При этом в ЦРУ опровергли все обвинения, отметив, что сотрудницу уволили за провал подготовки агентов под прикрытием.

Ранее студия Marvel уволила американского актёра Джонатана Мэйджорса, сыгравшего в сериале «Локи», после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку.

Также сообщалось, что из конгресса США уволили младшего помощника одного из сенаторов после скандала со съёмками порнографии в зале заседаний.