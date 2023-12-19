NYT: студия Marvel уволила актёра Джонатана Мэйджорса
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Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, в марте актёр напал на свою девушку Грэйс Джаббари в машине, в результате чего врачи зафиксировали у неё перелом пальца, травму руки и уха.
При этом сам Мэйджорс не признал вины, а его адвокаты настаивают, что Джаббари напала первая.
Присяжные заседатели признали актёра виновным в нападении третьей степени и преследовании, по остальным пунктам он был оправдан. Приговор артисту вынесут 6 февраля.
Сразу после решения присяжных представитель Marvel заявил, что студия отказалась от сотрудничества с актёром в будущих проектах.
Ранее из-за забастовки Гильдии сценаристов США были приостановлены съёмки фильма «Блэйд» и сериала «Очень странные дела».