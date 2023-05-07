Съёмки сериала «Очень странные дела» переносятся из-за забастовки сценаристов в США

Съёмки финального сезона шоу «Очень странные дела» отложены из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

Постановщики и продюсеры проекта — братья Даффер — сообщили в соцсетях, что приступить к производству шоу в условиях забастовки невозможно, поскольку работа над сценарием не прекращается с началом съёмок.

Они выразили надежду на скорое достижение справедливого соглашения между авторами и продюсерами.

Ранее стало известно, что из-за забастовки были приостановлены съёмки фильма «Блэйд» с Махершаллой Али.