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Hollywood Reporter: съёмки фильма об охотнике на вампиров «Блэйд» приостановлены

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Производство картины «Блэйд» с Махершаллой Али в главной роли переносится на неизвестное время из-за забастовки Гильдии сценаристов США.
Hollywood Reporter: съёмки фильма об охотнике на вампиров «Блэйд» приостановлены
  • Gettyimages.ru
  • © JC Olivera

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. По данным источника, компания Marvel Studios должна была приступить к съёмкам фильма в июне. Теперь же производство ленты продолжится после завершения забастовки.

Сюжет картины пока не раскрывается. Однако несколько дней назад в качестве автора, который мог бы доработать сценарий, компания наняла Ника Пиццолатто, работавшего над сериалами «Настоящий детектив» и «Убийство».

Выход фильма на экраны назначен на сентябрь 2024 года.

Ранее стало известно, что съёмки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» завершатся без участия сценаристов из-за забастовки

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