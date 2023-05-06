Hollywood Reporter: съёмки фильма об охотнике на вампиров «Блэйд» приостановлены
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Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. По данным источника, компания Marvel Studios должна была приступить к съёмкам фильма в июне. Теперь же производство ленты продолжится после завершения забастовки.
Сюжет картины пока не раскрывается. Однако несколько дней назад в качестве автора, который мог бы доработать сценарий, компания наняла Ника Пиццолатто, работавшего над сериалами «Настоящий детектив» и «Убийство».
Выход фильма на экраны назначен на сентябрь 2024 года.
Ранее стало известно, что съёмки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» завершатся без участия сценаристов из-за забастовки