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Съёмки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» завершатся без участия сценаристов из-за забастовки

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До окончания съёмок сериала «Властелин колец: Кольца власти» осталось 19 дней. Однако авторы и продюсеры шоу Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн не будут участвовать в процессе.
Съёмки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» завершатся без участия сценаристов из-за забастовки
  • © Amazon Studios

Как сообщает Variety, из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов Америки, членами которого являются создатели сериала, они не могут ни участвовать в работе над сценарием, ни появляться на съёмочной площадке.

Обязанности авторов на себя взяли исполнительный продюсер Линдси Вебер, режиссёры Шарлотта Брандстром, Луиза Хупер и Санаа Хамри.

По данным источника, производство второго сезона должно завершиться к 30 июня. В противном случае, если Гильдия сценаристов и Альянс кино- и телепродюсеров не придут к новому соглашению, к бойкоту могут присоединиться актёры и режиссёры проекта.

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