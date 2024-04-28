Al Jazeera: ЦАХАЛ наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в Газе
Об этом сообщает Al Jazeera.
«Наши коллеги из Al Jazeera Arabic сообщают, что Израиль наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа», — передаёт телеканал.
Ранее глава БАПОР Филипп Лаззарини выразил мнение, что Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе.
Также в Минздраве сектора Газа сообщили, что число погибших из-за ударов Израиля по анклаву достигло 34 388.