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Al Jazeera: ЦАХАЛ наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в Газе

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Авиация Израиля наносит удары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает Al Jazeera.

«Наши коллеги из Al Jazeera Arabic сообщают, что Израиль наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа», — передаёт телеканал.

Ранее глава БАПОР Филипп Лаззарини выразил мнение, что Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе.

Также в Минздраве сектора Газа сообщили, что число погибших из-за ударов Израиля по анклаву достигло 34 388.

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