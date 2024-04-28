Глава района: ряд сёл Харьковской области опустели из-за постоянных обстрелов ВСУ

Ряд освобождённых российскими силами сёл в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом сообщил глава администрации Купянского района Александр Капленко.

По его словам, после эвакуации из-за обстрелов ВСУ опустели села Тополи, Неждановка и Петровка.

«Сейчас у нас самая главная задача — дать людям свет, по возможности и газ, чтобы они на самом деле находились в своих домах, потому что вот такое сегодня из-за обстрелов у нас получается, что вообще люди не живут», — цитирует Капленко РИА Новости.

Ранее в Харьковской области произошли взрывы.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны.