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В Международных играх «Дети Азии» примут участие команды из 25 стран

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев рассказал подробности о предстоящих в России VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии».
В Международных играх «Дети Азии» примут участие команды из 25 стран
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Это крупное международное событие, в котором планируется участие более 3 тыс. юных спортсменов, команды из 25 иностранных государств», — приводит слова чиновника ТАСС. 

Трутнев добавил, что подобные состязания имеют особое значение для России. По его словам, у страны есть всё для того, чтобы стать центром развития «справедливой и честной мировой спортивной культуры».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Игры стран БРИКС не являются ответом на санкции Запада.


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