Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев рассказал подробности о предстоящих в России VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии».

«Это крупное международное событие, в котором планируется участие более 3 тыс. юных спортсменов, команды из 25 иностранных государств», — приводит слова чиновника ТАСС.

Трутнев добавил, что подобные состязания имеют особое значение для России. По его словам, у страны есть всё для того, чтобы стать центром развития «справедливой и честной мировой спортивной культуры».



Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Игры стран БРИКС не являются ответом на санкции Запада.





