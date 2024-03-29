В Международных играх «Дети Азии» примут участие команды из 25 стран
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«Это крупное международное событие, в котором планируется участие более 3 тыс. юных спортсменов, команды из 25 иностранных государств», — приводит слова чиновника ТАСС.
Трутнев добавил, что подобные состязания имеют особое значение для России. По его словам, у страны есть всё для того, чтобы стать центром развития «справедливой и честной мировой спортивной культуры».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Игры стран БРИКС не являются ответом на санкции Запада.