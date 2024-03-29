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Каменский — о переходе Федотова в «Филадельфию»: почему бы не попробовать себя в НХЛ

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».
Каменский — о переходе Федотова в «Филадельфию»: почему бы не попробовать себя в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Иван расстался с ЦСКА, в котором закончил сезон. Он хочет продолжать карьеру дальше. На драфте его выбрала «Филадельфия». Всё просто. Иван не раз показывал, что он талантливый вратарь. Конкретно данный сезон вышел для него неудачным. Но он получил шанс попробовать себя в НХЛ, почему нет?» — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне КХЛ Федотов в общей сложности сыграл за армейцев в 49 встречах, в которых пропустил 117 шайб. В регулярке он отразил 91,4% броска, а в плей-офф — 91,6%. Также в его активе пять матчей на ноль.

Ранее «Филадельфия» объявила о переходе Федотова.

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