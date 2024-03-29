Бах признал, МОК поддаётся политическому влиянию

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признал, организация зависит от политического влияния.

«Мы должны во что бы то ни стало защищать нашу автономию. Это не значит, что мы аполитичны, что мы ведём себя так, как если бы жили на острове святых, что мы не признаём политического влияния наших действий. Они должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны», — заявил Бах.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе.