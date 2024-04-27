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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом

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Никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом
  • РИА Новости

«В настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет, ибо всем хорошо понятна и известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается», — сказал он.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором признал, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Он рассказал, что российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина «возьмёт нейтралитет, как Финляндия», и даст обязательство не вступать в НАТО.

Как позднее отметил помощник президента России Владимир Мединский, в правительстве Украины признаются, что не принимают самостоятельных решений, Киев управляется извне.

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