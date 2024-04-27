В Кремле заявили, что выступают за контакты Баку и Еревана на фоне протестов

Москва выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о протестах в Тавушской области.

«Мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники присоединились к протестам в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области — митингующие требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном.

До этого протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело на фоне распространения в сети видео с военными, где они участвуют в протестах против делимитации границы с Азербайджаном в районе Тавушской области.