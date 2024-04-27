В Кремле заявили, что выступают за контакты Баку и Еревана на фоне протестов
- РИА Новости
«Мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов», — сказал он.
Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники присоединились к протестам в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области — митингующие требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном.
До этого протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело на фоне распространения в сети видео с военными, где они участвуют в протестах против делимитации границы с Азербайджаном в районе Тавушской области.