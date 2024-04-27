Песков прокомментировал отказ Бельгии от признания обмена активами с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ властей Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов помешает процессу.

«Как минимум это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу», — сказал он.

Ранее Министерство финансов Бельгии заявило, что отказывается участвовать в процедуре обмена заблокированными активами между россиянами и иностранцами.

В ноябре 2023 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому часть заблокированных иностранных активов в России могут обменять на замороженные на Западе активы россиян.