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Сенатор Цеков предупредил об ответе на попытку НАТО вторгнуться в Белоруссию

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Сенатор Совета Федерации России Сергей Цеков заявил в эфире радио «Спутник в Крыму», что попытки войск НАТО вторгнуться в Белоруссию не останутся без ответа и приведут к соединению белорусской территории и Калининградской области.
Сенатор Цеков предупредил об ответе на попытку НАТО вторгнуться в Белоруссию
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе, деятели Североатлантического альянса активно формируют террористические ячейки на территории России и Белоруссии.

«Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдёт то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда», — цитирует его РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что члены НАТО гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте.

Ранее первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко сообщил, что группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии, за последние 20 лет стала самой масштабной.

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