Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая
- РИА Новости
Синоптик отметил, что по прогнозу в Москве выпадет порядка 4 мм осадков, по области — до 11 мм.
«Дальше дожди уйдут на север. Но по юго-западу всё равно остаётся прогноз осадков в течение дня. Не такой силы, но осадки даём. Завтра и до среды отличные дни», — рассказал он.
Цыганков добавил, что температура в последующие дни будут выше нормы, но только до 2 мая.
«В воскресенье ночью +7 °С, днём +16 °С. В понедельник ночью +7 °С, днём +19 °С. 1 мая ночью +11 °С, днём +20 °С. 2 числа чуть холоднее — ночью +7 °С, днём +15 °С, а 3 мая ночью +4 °С», — подвёл итог собеседник RT.
Ранее в столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ливне с грозой, а также о сильном ветре в Москве в ближайшие часы.