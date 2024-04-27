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Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на начало мая.
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая
  • РИА Новости

Синоптик отметил, что по прогнозу в Москве выпадет порядка 4 мм осадков, по области — до 11 мм.

«Дальше дожди уйдут на север. Но по юго-западу всё равно остаётся прогноз осадков в течение дня. Не такой силы, но осадки даём. Завтра и до среды отличные дни», — рассказал он.

Цыганков добавил, что температура в последующие дни будут выше нормы, но только до 2 мая.

«В воскресенье ночью +7 °С, днём +16 °С. В понедельник ночью +7 °С, днём +19 °С. 1 мая ночью +11 °С, днём +20 °С. 2 числа чуть холоднее — ночью +7 °С, днём +15 °С, а 3 мая ночью +4 °С», — подвёл итог собеседник RT.

Ранее в столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ливне с грозой, а также о сильном ветре в Москве в ближайшие часы.

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