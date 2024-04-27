МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы

В столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ливне с грозой, а также о сильном ветре в Москве в ближайшие часы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа (с сохранением в первой половине) 27 апреля в Москве ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 15 м/с», — говорится в заявлении ведомства.

В связи с непогодой в столичном отделении министерства призвали пешеходов и автомобилистов проявлять внимание и избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что апрель в средней полосе России стал рекордно тёплым.