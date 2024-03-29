Макгрегор: я никогда не завершу карьеру, буду драться до самой могилы

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своём будущем.

«Может, я вообще никогда не завершу карьеру. Только когда меня будут опускать в землю. Я не собираюсь в 40 лет драться с 19-летними талантами из задницы мира. Можно устраивать трилогии и реванши», — заявил Макгрегор TNT Sports.

Он добавил, что в UFC ему нужно провести два боя. Боец надеется, что сможет сделать это в 2024 году.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что бой с участием Макгрегора возглавит турнир UFC 303.