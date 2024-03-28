Футболист «Реала» Рюдигер ответил на обвинения в поддержке террористов

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался об обвинениях в исламизме за жест на фотографии.

«Я решительно дистанцируюсь от любого вида экстремизма и обвинений в исламизме. Я защищаю мир и толерантность. Жест, который я использовал, считается символом единства и единобожия», — цитирует игрока Bild.

Рюдигер подал в суд на журналиста Юлиана Райхельта, который заявил, что футболист показал жест террористической организации ИГИЛ*.

Также стало известно, что Немецкий футбольный союз пожаловался на посты Райхельта в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.