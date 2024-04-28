Синоптик Шувалов рассказал о похолодании в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.

«Ещё два дня очень тёплой и хорошей погоды, без осадков, а 1 мая — дождь и похолодание. Оно охватит весь конец недели и начало следующей, довольно сильное похолодание. Но ближайшие два дня +22, местами по центру Москвы +24, без осадков. На всё время хорошей погоды не хватит», — поделился синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на начало мая.