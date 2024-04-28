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В Калужской области опровергли слухи о взрыве цистерны с бензином на нефтебазе

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Сообщения о взрыве цистерны с бензином на нефтебазе в Людинове не соответствуют действительности, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В Калужской области опровергли слухи о взрыве цистерны с бензином на нефтебазе
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людинове, где сегодня ночью было падение трёх БПЛА, сбитых силами наших ПВО», — сообщил он.

По словам губернатора, при падении обломков беспилотника повреждения получила только внешняя обшивка резервуара, разрушений и пожара на месте ЧП не последовало.

Ранее сообщалось, что три БПЛА упало в районе нефтебазы в Людинове Калужской области.

В Минобороны России отметили, что за ночь над российскими регионами было нейтрализовано 17 БПЛА ВСУ.

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