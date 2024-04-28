Губернатор Шапша: три БПЛА упало в районе нефтебазы в Людинове Калужской области
Три БПЛА упало ночью в районе нефтебазы в городе Людиново, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь над российскими регионами было нейтрализовано 17 БПЛА ВСУ.
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