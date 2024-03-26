В Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак
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Об этом сообщает BILD.
В стране опасаются за безопасность. Беспилотники представляют наибольшую террористическую угрозу для турнира.
Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что более 1600 фанатам из Великобритании запретят покидать страну во время Евро.