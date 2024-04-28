RT в Telegram
Подпишись

Посол Балаян: Армения не стремится подорвать интересы России в Закавказье

Короткая ссылка
Посол Армении в ЕС Тигран Балаян сказал, что любые попытки ударить по интересам России на южном Кавказе являются «самоубийственными».
Посол Балаян: Армения не стремится подорвать интересы России в Закавказье
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Слова дипломата приводит Politico.

Балаян заявил, что сближение Армении с Евросоюзом не представляет угрозы для России. У Москвы и Еревана всё равно остаются крепкие связи, обусловленные географическим положением Армении.

«Только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдёт на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе», — заявил посол в интервью изданию.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглыми и беспардонными действия США и ЕС по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить