Посол Балаян: Армения не стремится подорвать интересы России в Закавказье

Посол Армении в ЕС Тигран Балаян сказал, что любые попытки ударить по интересам России на южном Кавказе являются «самоубийственными».

Слова дипломата приводит Politico.

Балаян заявил, что сближение Армении с Евросоюзом не представляет угрозы для России. У Москвы и Еревана всё равно остаются крепкие связи, обусловленные географическим положением Армении.

«Только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдёт на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе», — заявил посол в интервью изданию.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглыми и беспардонными действия США и ЕС по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.