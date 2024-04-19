Лавров назвал действия ЕС и США по отрыву Армении от России наглыми

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглыми и беспардонными действия США и ЕС по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить.

«Мне кажется, это очень важные слова, потому что в известной степени это реакция на наглые, беспардонные действия Запада, США и Евросоюза прежде всего, по отрыву Армении ускоренными темпами от Российской Федерации», — сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Министр подчеркнул, что Россия считает Армению своим союзником.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширение присутствия западных стран в Закавказье негативно скажется на будущем региона.