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Захарова: расширение влияния Запада ставит крест на мирном будущем Закавказья

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширение присутствия западных стран в Закавказье негативно скажется на будущем региона.
Захарова: расширение влияния Запада ставит крест на мирном будущем Закавказья
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказала, выступая на брифинге.

По словам Захаровой, Запад продолжает милитаризацию Закавказья и этим превращает его в «очередную арену геополитического соперничества». При этом интересы местного населения не учитываются.

«По сути дела, [Запад] ставит крест на осуществлении в ближайшее время задач мирного развития региона», — заявила представитель МИД, говоря о присоединении Канады к миссии ЕС в Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что отказ от делимитации границ с Азербайджаном приведёт к эскалации.

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