Захарова: расширение влияния Запада ставит крест на мирном будущем Закавказья
- РИА Новости
Об этом дипломат сказала, выступая на брифинге.
По словам Захаровой, Запад продолжает милитаризацию Закавказья и этим превращает его в «очередную арену геополитического соперничества». При этом интересы местного населения не учитываются.
«По сути дела, [Запад] ставит крест на осуществлении в ближайшее время задач мирного развития региона», — заявила представитель МИД, говоря о присоединении Канады к миссии ЕС в Армении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что отказ от делимитации границ с Азербайджаном приведёт к эскалации.