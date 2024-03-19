Президент ВФП: российские пловцы выступят на турнире в Боснии и Герцеговине

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что российские пловцы примут участие на турнире в Боснии и Герцеговине.

«Планируется выезд порядка 20 человек на эти соревнования после чемпионата России в конце апреля. Это будет город Баня‑Лука», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее в МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России к ОИ-2024 не будет.