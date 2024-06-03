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В Тюмени завели уголовное дело из-за попытки поджога храма

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Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело в связи с попыткой поджога храма Дмитрия Донского в Тюмени.
В Тюмени завели уголовное дело из-за попытки поджога храма
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено два уголовных дела, предусмотренных ст. 214 УК России (вандализм), 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 3 июня в рамках мониторинга СМИ выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает в здание храма воспламеняющуюся жидкость, после чего уезжает на велосипеде. Возгорание оперативно удалось потушить.

Личность злоумышленника уже установлена.

Ранее сообщалось, что в Тюмени полицейские принимают меры к задержанию мужчины, попытавшегося поджечь храм.

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