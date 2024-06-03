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Бастрыкин запросил доклад по делу об оскорбившем ветеранов СВО водителе такси

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий таксиста в отношении участников СВО.
Бастрыкин запросил доклад по делу об оскорбившем ветеранов СВО водителе такси
  • © Пресс-служба СК России

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в ведомстве.

Как указали в ведомстве, ранее в соцсетях были опубликованы сообщения о том, что в Москве водитель такси негативно высказывался в отношении граждан России, а после высадил из машины пассажиров, которые являются участниками СВО.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 УК России (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в заявлении.

Ранее ростовский СК возбудил дело по факту выселения дочери пропавшего бойца СВО.

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