Системы ПВО сбили очередные БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО армии России сбили очередные беспилотники ВСУ самолётного типа над Белгородской областью.

«Около 22:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских снарядов РСЗО «Ольха» в Белгородской области.