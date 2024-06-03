«Кураторы ставили задачи»: в ФСБ заявили о задержании агентов Украины, готовивших теракты против военнослужащих ЧФ

В Севастополе вскрыта агентурная группа из пяти человек, которые под руководством кураторов из украинских спецслужб готовили диверсии и теракты, заявили в ФСБ. По данным ведомства, в качестве целей диверсанты выбрали военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объекты военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. В ходе обысков у членов группы нашли среди прочего оборудования три готовые к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании и электродетонаторы военного назначения.

ФСБ России вскрыла в Севастополе агентурную группу украинских спецслужб, которая планировала ряд терактов в отношении военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона.

Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, в результате работы органов безопасности задержаны пять агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ), завербованных на территории Запорожской области.

«Взрывные устройства и средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками и закладывались в тайники. Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что все участники готовящихся диверсионно-террористических актов не были знакомы друг с другом. Как следует из сообщения, ФСБ полностью контролировала их деятельность, что позволило предотвратить совершение терактов.

В ходе обысков у членов группы нашли три готовые к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 5 кг, 600 г тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Кроме того, обнаружено три тайника со средствами поражения.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 205 («Террористический акт»), 275 («Государственная измена») УК РФ. Помимо прочего, ранее они осуждены по ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

30 мая в ФСБ заявили о предотвращении серии терактов на объектах железнодорожного транспорта в Крыму. Как заявили тогда в ведомстве, для проведения терактов ГУР МО Украины завербовало пятерых жителей Крыма, которые являлись сторонниками киевского режима.

Украинские агенты занимались сбором и передачей Киеву сведений о местах дислокации и передвижения ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данных об организации охраны и обороны Крымского моста, а также о подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

По данным ФСБ, фигуранты намеревались совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма с целью парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

По местам проживания диверсантов силовики нашли четыре самодельных взрывных устройства, состоящих из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества C-4, каждое массой около 1 кг. Также было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия с патронами и средства связи, подтверждающие контакты задержанных со спецслужбами Украины.

Кроме того, на опубликованном ФСБ видеоролике один из задержанных сказал, что украинский куратор дал ему задание остановить взрывчаткой поезд на определённых координатах для последующего нанесения ракетного удара.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка к террористическому акту) и ч. З ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).