ФСБ России вскрыла агентурную сеть СБУ и ГУР Украины в Крыму
- РИА Новости
Всего задержаны пять завербованных Киевом человек, все участники готовящихся терактов не были знакомы друг с другом.
«Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины были уверены в безопасности своих агентов, но ФСБ России полностью контролировала их деятельность», — отмечает Федеральная служба безопасности.
Агентурная группа планировала теракты против военнослужащих Черноморского флота, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона.
Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге.