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ФСБ России вскрыла агентурную сеть СБУ и ГУР Украины в Крыму

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ФСБ России вскрыла агентурную сеть СБУ и ГУР Украины в Крыму. При обысках у агентов нашли взрывные устройства, а на их телефонах была найдена переписка с кураторами из украинских спецслужб.
ФСБ России вскрыла агентурную сеть СБУ и ГУР Украины в Крыму
  • РИА Новости

Всего задержаны пять завербованных Киевом человек, все участники готовящихся терактов не были знакомы друг с другом.

«Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины были уверены в безопасности своих агентов, но ФСБ России полностью контролировала их деятельность», — отмечает Федеральная служба безопасности.

Агентурная группа планировала теракты против военнослужащих Черноморского флота, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона.

Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге.

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