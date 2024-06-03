ФСБ России вскрыла агентурную сеть СБУ и ГУР Украины в Крыму. При обысках у агентов нашли взрывные устройства, а на их телефонах была найдена переписка с кураторами из украинских спецслужб.

Всего задержаны пять завербованных Киевом человек, все участники готовящихся терактов не были знакомы друг с другом.

«Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины были уверены в безопасности своих агентов, но ФСБ России полностью контролировала их деятельность», — отмечает Федеральная служба безопасности.

Агентурная группа планировала теракты против военнослужащих Черноморского флота, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона.

Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге.