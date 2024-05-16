ФСБ сообщила о предотвращённом теракте на железной дороге в Крыму

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге.

Как отметили в спецслужбе, сотрудниками ФСБ были задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1999 года рождения и его сожительницы 2000 года рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Республики Крым», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, мужчина был завербован украинскими военными в октябре 2023 года, а после привлёк к противоправной деятельности сожительницу. Вместе они снимали на фото места проживания военных ВС России, а также позиции российских средств ПВО и объекты топливно-энергетического комплекса.

В апреле им дали задачу совершить теракт, для чего они изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство и пытались заложить его под железнодорожное полотно около села Октябрьское. Тогда их и задержали.

По всем фактам заведён ряд уголовных дел.

Ранее в ФСБ заявили о заведение дела о госизмене на экс-сотрудника «Яндекса» за финансирование ВСУ.