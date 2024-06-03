ФСБ задержала жителя Хабаровска, который стал сотрудничать с ГУР МО Украины

Жителя Хабаровска, который сотрудничал с ГУР Минобороны Украины, задержали и арестовали.

Об этом информирует управление ФСБ России по региону.

Отмечается, что 35-летний мужчина, который, выступая против политического решения руководства страны о проведении спецоперации и желая перейти на строну ВСУ, инициативно через Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР Министерства обороны Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело.

Мужчину заключили под стражу.

31 мая в Севастополе задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины собирался подорвать российского военнослужащего около его дома. На допросе он рассказал ФСБ, что следил за военными по просьбе СБУ.