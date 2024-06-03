RT в Telegram
Подпишись

ФСБ задержала жителя Хабаровска, который стал сотрудничать с ГУР МО Украины

Короткая ссылка
Жителя Хабаровска, который сотрудничал с ГУР Минобороны Украины, задержали и арестовали.

Об этом информирует управление ФСБ России по региону.

Отмечается, что 35-летний мужчина, который, выступая против политического решения руководства страны о проведении спецоперации и желая перейти на строну ВСУ, инициативно через Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР Министерства обороны Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело.

Мужчину заключили под стражу.

31 мая в Севастополе задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины собирался подорвать российского военнослужащего около его дома. На допросе он рассказал ФСБ, что следил за военными по просьбе СБУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить