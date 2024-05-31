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В Севастополе задержан мужчина, который планировал подорвать военнослужащего

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В Севастополе задержан мужчина, который по заданию спецслужб Украины собирался подорвать российского военнослужащего около его дома. На допросе он рассказал ФСБ, что следил за военными по просьбе СБУ.
В Севастополе задержан мужчина, который планировал подорвать военнослужащего
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

«Фигурант сотрудничает со следствием и даёт признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины», — сообщили в ФСБ.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание.

Такое заявление он сделал после того, как в ФСБ России сообщили о задержании четырёх жителей Крыма, готовивших серию терактов на железной дороге.

Подозреваемые действовали по указанию военной разведки Украины.

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