В Севастополе задержан мужчина, который планировал подорвать военнослужащего
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«Фигурант сотрудничает со следствием и даёт признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины», — сообщили в ФСБ.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание.
Такое заявление он сделал после того, как в ФСБ России сообщили о задержании четырёх жителей Крыма, готовивших серию терактов на железной дороге.
Подозреваемые действовали по указанию военной разведки Украины.