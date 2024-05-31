В Севастополе задержан мужчина, который планировал подорвать военнослужащего

В Севастополе задержан мужчина, который по заданию спецслужб Украины собирался подорвать российского военнослужащего около его дома. На допросе он рассказал ФСБ, что следил за военными по просьбе СБУ.

«Фигурант сотрудничает со следствием и даёт признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины», — сообщили в ФСБ.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание.

Такое заявление он сделал после того, как в ФСБ России сообщили о задержании четырёх жителей Крыма, готовивших серию терактов на железной дороге.

Подозреваемые действовали по указанию военной разведки Украины.