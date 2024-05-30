Глава Крыма Аксёнов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание

Глава Крыма Сергей Аксёнов посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание.

«Противнику ничего здесь не светит», — сказал Аксёнов.

По его словам, Крым монолитен в части поддержки президента, вооружённых сил и правоохранительной системы.

«Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались, обменялись всеми бумагами, завещание написали и могут ехать», — добавил глава Крыма.

Ранее в ФСБ России заявили о задержании четырёх жителей Крыма, готовивших серию терактов на железной дороге.

Подозреваемые действовали по указанию военной разведки Украины.