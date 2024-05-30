Глава Крыма Аксёнов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание
- РИА Новости
«Противнику ничего здесь не светит», — сказал Аксёнов.
По его словам, Крым монолитен в части поддержки президента, вооружённых сил и правоохранительной системы.
«Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались, обменялись всеми бумагами, завещание написали и могут ехать», — добавил глава Крыма.
Ранее в ФСБ России заявили о задержании четырёх жителей Крыма, готовивших серию терактов на железной дороге.
Подозреваемые действовали по указанию военной разведки Украины.