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Глава Крыма Аксёнов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание

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Глава Крыма Сергей Аксёнов посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание.
Глава Крыма Аксёнов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание
  • РИА Новости

«Противнику ничего здесь не светит», — сказал Аксёнов.

По его словам, Крым монолитен в части поддержки президента, вооружённых сил и правоохранительной системы.

«Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались, обменялись всеми бумагами, завещание написали и могут ехать», — добавил глава Крыма.

Ранее в ФСБ России заявили о задержании четырёх жителей Крыма, готовивших серию терактов на железной дороге.

Подозреваемые действовали по указанию военной разведки Украины.

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