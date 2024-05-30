Выполняли задания Киева: задержанный ФСБ диверсант рассказал о планировавшемся ракетном ударе ВСУ по поезду в Крыму

В Крыму предотвращена серия терактов на объектах железнодорожного транспорта, заявили в ФСБ. Группа из пяти диверсантов, завербованных ГУР МО Украины, выполняла задания по сбору и передаче Киеву сведений о ВС РФ, данных об охране Крымского моста и другую информацию. Как заявил один из задержанных, он получил задание остановить поезд, чтобы войска киевского режима нанесли по нему ракетный удар.

ФСБ России предотвратила серию терактов на объектах железнодорожного транспорта в Крыму, следует из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, для проведения терактов Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовало пятерых жителей Крыма — сторонников киевского режима.

«Агенты выполняли задания по сбору и передаче украинской стороне сведений о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данных об организации охраны и обороны Крымского моста, о подготовке схронов и перевозке взрывных устройств», — заявили в ЦОС ФСБ.

По данным органов безопасности, фигуранты намеревались совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма с целью парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Как уточнили в ФСБ, руководителем преступной группы был гражданин России 1970 года рождения, который получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за детонации самодельного взрывного устройства в момент его извлечения из схрона. Остальных членов диверсионной группы арестовали, они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием.

Силовики обнаружили в местах проживания диверсантов четыре самодельных взрывных устройства, состоящих из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества C-4, каждое массой около 1 кг.

Также найдены автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемёт Дегтярёва, патроны различного калибра, составные части оружия и средства связи, подтверждающие контакты задержанных со спецслужбами Украины.

На опубликованном ФСБ видеоролике один из задержанных сказал, что украинский куратор дал ему задание остановить взрывчаткой поезд для дальнейшего нанесения удара.

«Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтобы заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесён ракетный удар», — сказал он.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка к террористическому акту) и ч. З ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

В начале мая ФСБ сообщила о пресечении деятельности агента ГУР МО Украины, который планировал совершить в РФ серию терактов.

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Как рассказали тогда в ведомстве, злоумышленник в марте 2024 года прибыл в Московский регион из Литвы для последующего проведения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона. Составляющие части для изготовления бомб находились в тайниках, подготовленных украинскими спецслужбами.

Силовики попытались задержать диверсанта в момент изъятия содержимого одного из таких тайников, но он оказал вооружённое сопротивление и скрылся. В брошенном им автомобиле были найдены автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружьё, гранаты, компоненты для изготовления СВУ и средства инициирования, а также документы и мобильный телефон преступника.

Однако диверсанта позднее удалось обнаружить во время изъятия им схрона со средствами поражения в Ленинградской области. По данным органов безопасности, он планировал воспользоваться содержимым схрона для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе.

При задержании диверсант оказал вооружённое сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован силовиками.