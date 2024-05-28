ФСБ: украинские ДРГ проявили наибольшую активность в ходе выборов президента
Об этом РИА Новости сообщил первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«Наибольшая диверсионно-террористическая активность отмечалась в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации», — отметил он, добавив, что все попытки проникнуть на территорию страны были предотвращены.
Наряду с этим Кулишов сообщил, что с начала спецоперации на Украине пограничники пресекли 29 попыток украинских ДРГ проникнуть в Россию.