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ФСБ: украинские ДРГ проявили наибольшую активность в ходе выборов президента

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Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) наиболее активно пытались проникнуть в Россию во время кампании по выборам главы государства.

Об этом РИА Новости сообщил первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Наибольшая диверсионно-террористическая активность отмечалась в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации», — отметил он, добавив, что все попытки проникнуть на территорию страны были предотвращены.

Наряду с этим Кулишов сообщил, что с начала спецоперации на Украине пограничники пресекли 29 попыток украинских ДРГ проникнуть в Россию.

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