ФСБ: с начала СВО пресечены 29 попыток украинских ДРГ проникнуть в Россию

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и вооружённые формирования с начала спецоперации 29 раз пытались проникнуть на территорию России.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил, что в состав этих групп входили иностранные наёмники и члены международных террористических и экстремистских организаций.

«Всего с начала СВО на Брянском, Курском, Белгородском и Крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск «Северо» ВС Российской Федерации пресечено 29 таких попыток», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки диверсантов проникнуть в страну будут получать суровый отпор.