Путин: попытки диверсантов проникнуть в Россию будут получать суровый отпор
По его словам, прозвучавшим на кадрах видеопоздравления по случаю Дня пограничника, неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наёмников, а также предателей и диверсионных групп были сорваны во многом благодаря решимости пограничников.
«Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жёсткий и суровый отпор», — сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили диверсантов Вооружённых сил Украины на острове Переяславском.