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Путин: попытки диверсантов проникнуть в Россию будут получать суровый отпор

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Диверсантов, вознамерившихся проникнуть на территорию России, ждёт суровый отпор, организаторы террористических рейдов просчитались. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, прозвучавшим на кадрах видеопоздравления по случаю Дня пограничника, неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наёмников, а также предателей и диверсионных групп были сорваны во многом благодаря решимости пограничников.

«Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жёсткий и суровый отпор», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили диверсантов Вооружённых сил Украины на острове Переяславском.

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