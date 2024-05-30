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Диверсант рассказал, что по поездам в Крыму планировалось нанести ракетный удар

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Задержанный в Крыму украинский агент сообщил, что получил задание остановить поезд на полуострове, чтобы ВСУ после этого могли нанести по составу ракетный удар.
Диверсант рассказал, что по поездам в Крыму планировалось нанести ракетный удар
  • © ЦОС ФСБ России

«Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд. После будет нанесён ракетный удар», — сказал диверсант на видео, которое опубликовала ФСБ России.

30 мая стало известно, что ГУР Минобороны Украины завербовало пять человек в Крыму для совершения диверсий на объектах железнодорожного транспорта.

Один из диверсантов случайно подорвался на бомбе, которую вытаскивал из схрона, другие четверо арестованы и дают показания.

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