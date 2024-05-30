Диверсант рассказал, что по поездам в Крыму планировалось нанести ракетный удар

Задержанный в Крыму украинский агент сообщил, что получил задание остановить поезд на полуострове, чтобы ВСУ после этого могли нанести по составу ракетный удар.

«Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд. После будет нанесён ракетный удар», — сказал диверсант на видео, которое опубликовала ФСБ России.

30 мая стало известно, что ГУР Минобороны Украины завербовало пять человек в Крыму для совершения диверсий на объектах железнодорожного транспорта.

Один из диверсантов случайно подорвался на бомбе, которую вытаскивал из схрона, другие четверо арестованы и дают показания.