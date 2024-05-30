Диверсант рассказал, что по поездам в Крыму планировалось нанести ракетный удар
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«Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд. После будет нанесён ракетный удар», — сказал диверсант на видео, которое опубликовала ФСБ России.
30 мая стало известно, что ГУР Минобороны Украины завербовало пять человек в Крыму для совершения диверсий на объектах железнодорожного транспорта.
Один из диверсантов случайно подорвался на бомбе, которую вытаскивал из схрона, другие четверо арестованы и дают показания.