Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что при содействии Североатлантического альянса продолжается массовая переброска наёмников и террористов.

Об этом он рассказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — участниц СНГ в Бишкеке.

«Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наёмников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана», — заявил Бортников.

По его словам, некоторые террористы используются для экспансии в СНГ.

Директор ФСБ также отметил, что ГУР Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».