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Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину

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Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что при содействии Североатлантического альянса продолжается массовая переброска наёмников и террористов.
Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину
  • AP
  • © Libkos

Об этом он рассказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — участниц СНГ в Бишкеке. 

«Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наёмников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана», — заявил Бортников.

По его словам, некоторые террористы используются для экспансии в СНГ.  

Директор ФСБ также отметил, что ГУР Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». 

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