Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину
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Об этом он рассказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — участниц СНГ в Бишкеке.
«Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наёмников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана», — заявил Бортников.
По его словам, некоторые террористы используются для экспансии в СНГ.
Директор ФСБ также отметил, что ГУР Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».