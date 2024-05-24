Глава ФСБ Бортников: ГУР МО Украины причастно к теракту в «Крокусе»

Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Об этом он сказал на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — заявил Бортников.

Все обстоятельства теракта будут установлены, каждый причастный будет наказан, подчеркнул директор ФСБ.

В конце марта в СК сообщили, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в ходе допросов заявили, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом.

По его указанию террористы следовали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, а в Киеве они должны были получить вознаграждение. Ранее в ведомстве заявили о наличии подтверждённых данных о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.