Белый дом: Киев заверил США, что понимает ограничения на удары по России

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что киевские власти якобы заверили американскую сторону, что осознают ограничения на удары по российской территории.

Соответствующее заявление Кирби сделал в ходе брифинга. «Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны», — цитирует его РИА Новости. Ранее в Белом доме рассказали о целях ударов ВСУ вглубь территории России.