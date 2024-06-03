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Белый дом: Киев заверил США, что понимает ограничения на удары по России

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что киевские власти якобы заверили американскую сторону, что осознают ограничения на удары по российской территории.

Соответствующее заявление Кирби сделал в ходе брифинга.

«Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Белом доме рассказали о целях ударов ВСУ вглубь территории России.

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