Белый дом: Киев заверил США, что понимает ограничения на удары по России
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что киевские власти якобы заверили американскую сторону, что осознают ограничения на удары по российской территории.
Соответствующее заявление Кирби сделал в ходе брифинга.
«Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Белом доме рассказали о целях ударов ВСУ вглубь территории России.
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