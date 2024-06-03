На русскоязычную латышку Елену Крейле в Латвии завели третье уголовное дело, рассказал RT её муж Андрей Краснопёров.

Поводом стали кирпичи, которые Елена выставила у себя на окне. На одной их стороне был триколор, на другой — цвета флага Латвии, а также надпись «Фундамент нерушимой дружбы Латвии и России».

«Дело в трёх томах. Первый том полностью состоит из протоколов изъятых при обыске вещей. Второй состоит из копий административных дел на Елену... А третий том состоит из распечатанных скриншотов того, что писали о Елене в различных СМИ. Адвокат в восторге! Мол, давненько не видела таких «шитых» дел...» — рассказал Краснопёров.

Заседание назначено на 21 июня.

Ранее сообщалось, что в Латвии прокуратура запросила 3,5 года тюрьмы для Крейле за демонстрацию российского флага в окне квартиры.