RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура Латвии просит приговорить к тюрьме активистку Крейле за флаг России

Короткая ссылка
В Латвии прокуратура запросила 3,5 года тюрьмы для русскоязычной активистки Елены Крейле за демонстрацию российского флага в окне квартиры.
Прокуратура Латвии просит приговорить к тюрьме активистку Крейле за флаг России
  • © RT

Об этом сообщил RT её муж Андрей.

Официально Крейле обвиняют в «публичном оправдании военных преступлений России на Украине», хотя по факту женщина выступает против русофобии и за дружбу между латышами и русскими.

«Что раздражает нашу местную власть, так это то, что она коренная, настоящая этническая латышка по национальности. Была бы она русская или с другим паспортом, её бы выслали давным-давно. Сегодня прокурор попросила 3,5 года реальной тюрьмы. Вероятности, что оправдают, нет никакой», — рассказал Андрей.

Мужчина считает, что власти Латвии распорядились устроить над активисткой «публичную казнь, чтобы все остальные боялись».

В феврале в окно квартиры Крейле в Латвии бросили кирпич с надписью HIMARS. А 3 апреля её задержали за демонстрацию советской символики, в отношении женщины заведено несколько уголовных дел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить