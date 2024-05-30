Прокуратура Латвии просит приговорить к тюрьме активистку Крейле за флаг России

В Латвии прокуратура запросила 3,5 года тюрьмы для русскоязычной активистки Елены Крейле за демонстрацию российского флага в окне квартиры.

Об этом сообщил RT её муж Андрей.

Официально Крейле обвиняют в «публичном оправдании военных преступлений России на Украине», хотя по факту женщина выступает против русофобии и за дружбу между латышами и русскими.

«Что раздражает нашу местную власть, так это то, что она коренная, настоящая этническая латышка по национальности. Была бы она русская или с другим паспортом, её бы выслали давным-давно. Сегодня прокурор попросила 3,5 года реальной тюрьмы. Вероятности, что оправдают, нет никакой», — рассказал Андрей.

Мужчина считает, что власти Латвии распорядились устроить над активисткой «публичную казнь, чтобы все остальные боялись».

В феврале в окно квартиры Крейле в Латвии бросили кирпич с надписью HIMARS. А 3 апреля её задержали за демонстрацию советской символики, в отношении женщины заведено несколько уголовных дел.