Меркурис: российские войска приближаются к основным центрам снабжения ВСУ

Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что российские войска приближаются к основным центрам снабжения украинских войск.

«Они (ВС России. — RT) приближаются, в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии... Другими словами, они достигают мягкое подбрюшье украинской армии», — отметил он.

По его мнению, сложившаяся ситуация выглядит угрожающей для киевских властей, учитывая, что, как считает эксперт, российское наступление не замедляется, а наоборот продолжает набирать обороты.

Ранее «Военная хроника» заявила, что ВС России уничтожили последний мост из Волчанска. Данная переправа позволяла пересечь реку Волчью.