Меркурис: российские войска приближаются к основным центрам снабжения ВСУ
- РИА Новости
«Они (ВС России. — RT) приближаются, в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии... Другими словами, они достигают мягкое подбрюшье украинской армии», — отметил он.
По его мнению, сложившаяся ситуация выглядит угрожающей для киевских властей, учитывая, что, как считает эксперт, российское наступление не замедляется, а наоборот продолжает набирать обороты.
Ранее «Военная хроника» заявила, что ВС России уничтожили последний мост из Волчанска. Данная переправа позволяла пересечь реку Волчью.